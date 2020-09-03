وكالات

هذا وسيحصل الأشخاص الذين يستوفون المعايير والمتطلبات الخاصة بهذا البرنامج على تأشيرة تقاعد قابلة للتجديد كل خمسة أعوام، وذلك عند توفر أحد المتطلبات التالية: أن يكون لديه دخل شهري قدره 20 ألف درهم، أي حوالي حوالي 5500 دولار أميركي، يكتسبه من الاستثمارات أو المعاشات التقاعدية، أويمتلك بحسابه مبلغ مليون درهم، أي حوالي 275 ألف دولار، أو لديه عقارات في دبي بقيمة مليوني درهم، أي حوالي 550 ألف دولار أميركي.