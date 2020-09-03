الأرجنتين – توقعت صحيفة “TyC Sports” الأرجنتينية، أن يستمر النجم ليونيل ميسي في صفوف فريقه برشلونة الإسباني، حتى نهاية عقده في يونيو 2021.

وأكدت الصحيفة، أن النجم الأرجنتيني البالغ عمره 33 عاما، سيلعب في موسم 2020/2021 بقميص “البارسا”.

أضافت: “ميسي يقيم بجدية البقاء في برشلونة حتى عام 2021، والخروج من الباب الكبير بنهاية عقده مع النادي”.

وأوضحت أن القرار النهائي بشأن مستقبل ميسي مع الفريق الكتالوني، سيتخذ اليوم الخميس.

ونشرت “TyC Sports” تقريرها، بعد ساعات من الاجتماع الذي جرى مساء أمس الأربعاء، بين رئيس نادي برشلونة، جوزيب ماريا بارتوميو، وخورخي ميسي، والد ليونيل ميسي ووكيل أعماله.

وانتهى الاجتماع بنتيجة صادمة للطرفين وجماهير النادي، حيث تمسك رئيس برشلونة ببقاء ميسي أو دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ 700 مليون يورو من أجل رحيله، في حين طلب خورخي بالسماح لنجله بالرحيل مجانا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على اعتبار أن عقده مع الفريق الكتالوني يتضمن بندا يخول له المغادرة مجانا مع نهاية كل موسم.

المصدر: sportbox.ru