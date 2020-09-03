ليبيا – وصف عضو مجلس الدولة الاستشاري أبو القاسم قزيط رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بأنّه تحوّل إلى ديكتاتور لا يُهمّه إلا البقاء في السلطة.

قزيط وفي تصريح له لموقع قناة “ليبيا 218″ أمس الأربعاء أوضح أنّ كل المحاولات لـ”ترقيع حكومة الوفاق” لن تُجدي نفعًا، وأنّ هذا المجلس لن يوصل الليبيين إلى الاستقرار، بل إلى العدم والعبث والخراب.

وأشار إلى أنّ الحلّ الوحيد للأزمة هو الذهاب إلى مجلس رئاسي جديد يُمثّل كل الليبيين، بحكومة منفصلة تُمارس مهامّها من خارج طرابلس.

وحول قرارات الرئاسي الأخيرة، علّق قزيط عليها بأنّها محاولة لاسترضاء بعض القوى السياسية، ومحاولة بعث الحياة في جسم ميت الذي هو المجلس الرئاسي، واصفًا إيّاها بأنّها قرارات غير مدروسة.

وعن البرلمان، أوضح أنّ مجلس النواب في طبرق، وإن كان يفتقر للنصاب القانوني إلّا أنه يُمثّل شرعية جغرافية حاسمة، وهي رأي أهل الشرق بالأساس.

وأضاف: “لا توجد رغبة لدى المجتمع الدولي بتهميش دور عقيلة صالح، بعد أن أصبح هناك توافق دولي مفاده أنّ عقيلة صالح هو ممثّل برقة الحقيقي ورجلها الداهية القويّ”.

قزيط بيّن أنّ كل هذه العوامل جعلت من ما أسماه بـ”برلمان طرابلس” لا قيمة سياسية له في غياب الاعتراف الدولي بهِ.