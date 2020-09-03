العراق – اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، امس إن من مصلحة المجتمع الدولي دعم العراق، وأكد خطورة التدخلات الخارجية بشؤونه.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس العراقي، إن “التدخلات الخارجية من شأنها إضعاف الحكومة والدولة العراقية، ومن مصلحة المجتمع الدولي دعم العراق، لأنه يمتلك إرادة إصلاحية واضحة”.

وأضاف: “نحن هنا اليوم في بغداد وسنكون هنا غدا”.

من جانبه شدد الرئيس العراقي برهم صالح على ضرورة “العلاقة مع فرنسا والتطلع إلى تطويرها”.

وقال صالح خلال المؤتمر الصحفي: “نرحب بالرئيس ماكرون في بغداد. بحثت معه الأوضاع التي يشهدها العراق والمنطقة، وبلادنا تتطلع إلى دور محوري في المنطقة، لأننا لا نريد أن يكون العراق ساحة للصراع”.

المصدر: RT