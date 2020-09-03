لبنان – كشفت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بكى على كتفها واغرورقت عيناه بالدمع قبل أن يعانقها بحنو ويهمس في أذنها قائلا: ستكونون بخير قريبا.

ونشرت الصفحة الرسمية للفنانة الرومي تفاصيل لقائها مساء الثلاثاء مع الرئيس ماكرون، من خلال مقطع فيديو على فيسبوك، مصحوبا بتعليق: “الرئيس الفرنسي تأثر لكلام ماجدة الرومي التي رأت الدمعة في عينيه فعانقها وكأنه بها يعانق الشعب اللبناني ليقول: ستكونون بخير”.

وقالت الفنانة ماجدة الرومي في مقطع الفيديو إنها أعربت عن شكرها الشديد للرئيس الفرنسي لما فعله مع لبنان، مضيفة: “قلت له تأثرت كثيرا لزيارته السيدة فيروز ولمست فيها روح لبنان الحلم والمنفى اللي بنحبه، واللي حسيته لما حكيت عن فيروز أنه كان متأثر وشفت في عيونه دموع بالأمس”.

والتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالفنانة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومي في ختام زيارته للبنان مساء الثلاثاء، وعبر عن رغبته في رؤية تعاون فني لبناني فرنسي بهدف مساعدة لبنان للنهوض من محنته.

ونشرت الصفحة الرسمية للفنانة ماجدة الرومي صور اللقاء وعلقت: “أراد الرئيس الفرنسي أن يختتم زيارته للبنان بلقاء السيدة ماجدة الرومي تشديدا على رغبته بإبراز وجه لبنان الفني الحضاري، وعبّر لها عن رغبته في رؤية تعاون فني لبناني فرنسي بهدف مساعدة لبنان للنهوض من محنته”.

المصدر: فيسبوك