إيطاليا – قدم نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم أمس لاعبه الجديد البرازيلي أرثر ميلو القادم من برشلونة، في صفقة تبادلية مع البوسني ميراليم بيانيتش المنضم لصفوف “البلوغرانا”.

ووجه ميلة في بداية مؤتمر تقديمه الشكر لإدارة يوفنتوس وكل من ساعده على حسم صفقته، بقوله: “شكر لكم جميعا ولعائلتي وأصدقائي، وكل من ساعدني لأكون هنا اليوم”.

وتابع أرثر ميلو: “وافقت على الانتقال إلى يوفنتوس، بسبب مشروعه الطموح، وأن الفوز بدوري أبطال أوروبا أولوية لدى إدارة النادي في الموسم الجديد، وسنعمل كلنا معا كفريق واحد من أجل تحقيق هذا الهدف”.

وحول سبب رحيله عن برشلونة، قال: “قضيت فترة رائعة في برشلونة، وكانت علاقتي بالجماهير رائعة، ولكنني أفكر في الفوز بدوري أبطال أوروبا، ولهذا السبب قررت الرحيل إلى يوفنتوس”.

وتحدث أرثر ميلو عن زملائه في يوفنتوس، قائلا: “لدى هنا ميزة كبيرة ممثلة في اللعب بجوار لاعبين كبار، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو، الذي اعتبر أن اللعب بجواره حلم كبير قد تحقق بالنسبة لي”.

وبخصوص المدرب الشاب أندريا بيلو، الذي تولى تدريب فريق يوفنتوس هذا الشهر فقط، بدلا من ماوريسيو ساري، قال أرثر ميلو: “لم أتحدث معه بعد، ولم نتحدث عن طريقة اللعب، والمركز الذي سيدفع بي فيه، ولكنني أشعر برغبة في اللعب تحت قيادته، لقد كان لاعبا رائعا وأشعر بميزة كبيرة باللعب مع هذا المدرب”.

وانتقل آرثر ميلو (24 عاما) إلى صفوف يوفنتوس لمدة 5 مواسم، مقابل 72 مليون يورو، إضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات.

وفي المقابل انضم ميراليم بيانيتش (30 عاما) لصفوف برشلونة حتى يونيو 2024، قادما من يوفنتوس في صفقة بلغت 60 مليون يورو، بجانب خمسة ملايين أخرى كمتغريات، ويتضمن عقده شرطا جزائيا قدره 400 مليون يورو.

المصدر: وكالات