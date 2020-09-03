الولايات المتحدة – قضت محكمة الاستئناف الفدرالية الأمريكية بعدم شرعية برنامج التجسس الذي تستخدمه وكالة الأمن القومي NSA، وفضحه ضابط المخابرات الأمريكي السابق اللاجئ إلى روسيا إدوارد سنودن.

وجاء هذا الإعلان من قبل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية حيث كتب في تغريدة على “تويتر” مساء الخميس: ” قضت محكمة الاستئناف الفدرالية بأن جمع وكالة الأمن القومي لسجلات هواتف الأمريكيين غير قانوني”.

وتابع: “يؤكد هذا الحكم ما كنا نعرفه دائما، أنه انتصار لحقوقنا في الخصوصية”.

وقالت المحكمة في قرارها، إن جمع بيانات الاتصالات الهاتفية للأمريكيين بذريعة مكافحة الإرهاب الدولي، “قد ينتهك التعديل الرابع للدستور الأمريكي” الذي يحظر عمليات التفتيش والتوقيف غير المبررة ويطالب بإصدار مذكرات تفتيش من قبل المحكمة عند توفر أسباب وجيهة فقط.

ورحب سنودن بالقرار قائلا عبر “تويتر”: “قبل سبع سنوات فقط عندما أعلنت الأخبار أنني متهم بارتكاب جريمة لكوني أقول الحقيقة، لم أتخيل أبدا أنني سأعيش لأرى أن محاكمنا تدين أنشطة وكالة الأمن القومي باعتبارها غير قانونية، لكن هذا اليوم قد جاء”.

ويقيم سنودن في روسيا منذ عام 2013 حينما منحته موسكو حق اللجوء المؤقت شرط أن يمتنع عن نشاطه ضد الولايات المتحدة، وذلك بعد أن سرب لوسائل إعلام أمريكية معلومات سرية تكشف عن أكبر برنامج للتجسس الإلكتروني لوكالة الأمن القومي الأمريكية على الأفراد والحكومات الأجنبية.

المصدر: RT + وكالات