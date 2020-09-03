غزة – أكد مايكل لينك مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن قطاع غزة ليس بحاجة إلى حلول مؤقتة، بل لرفع الحصار عنه وإتاحة تنميته.

وشدد على أن القطاع، بحاجة لإنهاء الحصار وتزويده بما يلزم للتنمية وتقرير المصير مع سائر فلسطين.

وقال: “السلام الحقيقي وإعادة إعمار غزة التي تشتد الحاجة لها، لن يتحققا إلا مع الاحترام الكامل للحقوق الأساسية لمليوني فلسطيني يعيشون هناك”.

ورحب لينك باتفاق التهدئة بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل قائلا: “يجب أن تكون الهدنة المعلنة خطوة أولى نحو الإعمال الكامل لحقوق الإنسان في غزة، وليست خطوة مؤقتة أخرى تنتظر الجولة التالية من الأعمال العدائية”.

المصدر: samanews