روسيا – عقد وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، اليوم الخميس، مباحثات في مينسك مع وزير الصناعة البيلاروسي، بيتر باركهومشيك، بحث خلالها الطرفان العلاقات التجارية بين البلدين.

وبالإضافة لقضايا التعاون الرئيسية في المجالين التجاري والاقتصادي، ناقش الوزيران التعاون في مجالات الآلات الزراعية والسيارات والمحركات.

وأولى الوزيران الروسي والبيلاروسي خلال الاجتماع اهتماما خاصا لتنمية التعاون الثنائي في إنتاج جرارات صغيرة ومتوسطة.

ويقوم رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، بزيارة عمل إلى بيلاروس لبحث التعاون الثنائي بين البلدين.

وتعد بيلاروس شريكا تجاريا رئيسيا بالنسبة لروسيا، فيما تحتل روسيا المرتبة الأولى بين الشركاء التقليدين الرئيسيين لبيلاروس، وفي العام 2019 بلغت حصة روسيا 49% في حجم التجارة الخارجية لبيلاروس.

وتعمل أكثر من 200 شركة بمشاركة رأس مال روسي في السوق البيلاروسية.

المصدر: RT