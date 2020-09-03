من يتذكر هذا اللاعب؟.. يبدو الآن وكأنه شخص بلا مأوى (صورة)

من يتذكر هذا اللاعب؟.. يبدو الآن وكأنه شخص بلا مأوى (صورة)

صربيا – نشر موقع “Serbian Football”، صورة جديدة للاعب الصربي، ماتيا كيزمان، مهاجم تشيلسي الإنجليزي وزينيت بطرسبورغ الروسي سابقا، أثارت الجدل في أوساط مشجعي اللعبة الأكثر شعبية في العالم.

لقد تغير مظهر كيزمان، البالغ من العمر 41 عاما، كثيرا إلى حد من الصعب التعرف عليه، فقد تحول من شاب أنيق إلى رجل ذي لحية طويلة، ويبدو وكأنه شخص مشرد بلا مأوى.

وعلق حساب “Serbian Football” على موقع “تويتر” على الصورة: “من مهاجم إلى الشامان”.

واشتهر ماتيا كيزمان في بداية مسيرته بأدائه مع فريق إيندهوفن الهولندي في الفترة ما بين عامي (2002-2004)، حيث سجل 105 أهداف خلال 122 مباراة.

ولعب ماتيا كيزمان في صفوف فريق تشيلسي لموسم واحد (2004-2005) وأحرز أربعة أهداف في 25 مباراة، وشارك في 10 مباريات مع فريق زينيت بطرسبورغ خلال العام 2009، وأحرز فيها هدفين.

كما دافع المهاجم الصربي عن ألوان عدة أندية أخرى، مثل أتلتيكو مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وفنربختشة التركي، وغيرها.

وارتدى كيزمان قميص منتخب يوغسلافيا سابقا للشباب، وشارك في 49 مباراة مع منتخب صربيا ومونتينيغرو (الجبل الأسود) سابقا، خلال الفترة ما بين عامي (2000-2006) وأحرز خلالها 17 هدفا.

المصدر: وكالات