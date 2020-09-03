ليبيا – قال فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان إنّ الاتفاقية بين أردوغان والسراج بشأن الحدود البحرية خطّ أحمر، ولا يحقّ لأحد مراجعة ذلك خاصّة فرنسا.

أقطاي نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأربعاء، أوضح من خلالها أنّ قرار الولايات المتحدة رفع حظر السلاح عن قبرص من شأنه زيادة خطر حدوث اشتباك في المنطقة، في وقت تواصل أنقرة تدريبات عسكرية بحرية بالذخيرة الحيّة قبالة سواحل شرقي المتوسّط.

ووصف نائب الرئيس التركي القرار الأمريكي بأنّه تكرار للأخطاء التي ارتكبتها أوروبا في الجزيرة القبرصية.

وشدّد أقطاي على أنّ تركيا ستواصل اتخاذ الخطوات الضامنة لأمن واستقرار ورفاهية قبرص التركية والقبارصة الأتراك، ضدّ مثل هذه المواقف التي ستزيد خطر الاشتباك في المنطقة.

وأكّد أنّ بلاده وجمهورية شمال قبرص تدركان الألاعيب التي تحاك ضدّهما في المنطقة، مشدّدًا على أنّ البلدين “تركيا وشمال قبرص” سيُفسدان هذه الألاعيب بكلِّ حزم وتضافر، وسيمضيان معًا إلى المستقبل ولن يسامحا كلّ من هو جزء في هذه الألاعيب.