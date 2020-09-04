أوكرانيا – استهل منتخب أوكرانيا مشواره في النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، بفوز مستحق على ضيفه السويسري 2-1، أمس الخميس، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة من المستوى الأول.

وأقيمت المباراة على ملعب “أرينا لفيف” خلف أبواب موصدة في وجه الجماهير، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب بإرجاء كأس أوروبا 2020، وغياب المنافسات الدولية قرابة عشرة أشهر.

وسجل هدفي أوكرانيا، أندريه يارمولينكو، وألكسندر زينشيكو، في الدقيقتين 15 و68، بينما تكفل هاريس سيفيروفيتش، بتسجيل هدف سويسرا الوحيد، في الدقيقة 41.

ورفع المنتخب الأوكراني رصيده بعد هذا الفوز، إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا المنتخبين الإسباني والألماني، اللذين تواجها أيضا أمس الخميس، وانتهت مباراتهما بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتقاسما المركز الثاني في المجموعة، برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

أما منتخب سويسرا، فيقبع في ذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط.

المصدر: وكالات