روسيا – أفادت الناقلة الروسية “أيروفلوت” إنها ستستأنف رحلات الطيران إلى دبي في الإمارات ابتداء من 11 سبتمبر، وذلك بعد تعليقها في إطار الإجراءات التي اتخذتها موسكو لمكافحة انتشار كورونا.

وأعلنت الناقلة الوطنية الروسية، امس إن رحلات الطيران إلى دبي ستستأنف اعتبارا من 11 سبتمبر المقبل، وأضافت أنها بدأت ببيع تذاكر السفر.

وقبل ذلك أفادت الحكومة الروسية، بأنها قررت استئناف رحلات الطيران إلى مصر والإمارات وجزر المالديف.

ووفقا لمرسوم وقعه رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، فقد سمحت الحكومة بتنفيذ 3 رحلات في الأسبوع إلى مطار القاهرة، ورحلتين في الأسبوع إلى دبي وإلى مطار فيلانا الدولي بجزر المالديف.

المصدر: “نوفوستي”