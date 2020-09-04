ألمانيا – نجا المنتخب الإسباني من الهزيمة أمام مضيفه الألماني في الوقت القاتل من عمر المباراة التي جرت بينهما، امس في مستهل مشوارهما ضمن النسخة الثانية لدوري أمم أوروبا لكرة القدم.

ووضع المهاجم الألماني، تيمو فيرنر منتخب “المانشافت” في المقدمة بهدف سجله، في الدقيقة 51. ورد المدافع الإسباني خوسي لويس غايا بهدف التعادل لمنتخب بلاده “لا فوريا روخا”، في الوقت القاتل عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب “مرسيديس بينز أرينا” بمدينة شتوتغارت الألمانية.

واكتفى كل من منتخبي ألمانيا وإسبانيا بنقطة واحدة، بعد هذا التعادل، ويتقاسمان المركزين الثاني والثالث، في من المجموعة الرابعة للمستوى الأول (A4) لدوري الأمم الأوروبية، بفارق نقطتين خلف منتخب أوكرانيا، الذي تغلب على ضيفه السويسري بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: RT