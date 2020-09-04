ليبيا – أعلنت البحرية الليبية أن القيادة العامة للجيش الوطني أصدرت تعليمات لهم بعدم الإفراج على 15 فردا احتجزوا اثناء إيقاف البحرية لقاربي صيد إيطاليين قبالة سواحل بنغازي وذلك حتى يتم إطلاق سراح لاعبين ليبيين مسجونين في إيطاليا.

العقيد أحمد جمعة القيادي بالقوات البحرية الليبية قال في تصريح لوكالة “نوفا” الايطالية إن زورق عكرمة التابع لهم ألقى القبض على قاربي صيد ايطاليين وعلى متنهما 15 فردا حيث جرت إحالتهم إلى التحقيق بينما صدرت تعليمات من القيادة العامة بعدم إطلاق سراحهم الى حين إطلاق سراح الاعبين الليبيين المسجونين في إيطاليا.

ومن جهته، قال آمر الزورق عكرمة رئيس عرفة وحدة أحمد عاشور الجعيدي،والذي قبض على القوارب إنهم أوقفوها داخل المياه الليبية على بعد 30 ميلا بحريا شمال مدينة دريانة الواقعة شرق بنغازي.

وأضاف:”خلال خروجنا في دورية اعتيادية قبالة منطقة توكرة تم رصد تسع اهداف على بعد 30 ميل بحري شمال منطقة دريانة، تم التوجه إليهم فورا واكتشفنا أنهم قوارب صيد إيطالية، خاطبناهم عبر الراديو لكن لم نتلق أي رد منهم، فنزلنا عليهم في القوارب المطاطية بالقوة وتم اقتحامهن، وتمكنا من السيطرة على قاربين منهن، وللأسف البقية لاذوا بالفرار، حيث حاولوا عرقلتنا عبر رمي الحبال خلفهم في البحر، والقوارب التي هربت كان من ضمنهن اثنين من إيطاليا.”

العقيد أحمد جمعة أشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها مثل هذه القوارب بخرق المياه الليبية، مردفاً:” لكن زوارقنا تجوب مياهنا لحمايتها من السراق وكل من يحاول المساس بسيادتنا وسرقة ثرواتنا البحرية، ونحن نحذر أي طرف من الاقتراب من مياه ليبيا الإقليمية في هذا الأوقات العصيبة التي تمر بها البلاد.”