البرازيل – تجاوزت البرازيل، امس حاجز الـ4 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل 43773 حالة جديدة و834 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة نشرتها أمس، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي بواقع 43773 حالة، مقابل 46934 أمس الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 4041638.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفعت بواقع 834 حالة، مقابل 1184 في إحصائية الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 124614 شخصا.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات