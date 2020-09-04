ليبيا – أجرى رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الخميس زيارة لديوان المحاسبة في مقره بمدينة البيضاء للقاء رئيس الديوان عمر صالح لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة.

الثني بحث خلال الاجتماع بحسب المكتب الاعلامي للحكومة الليبية مشاكل انقطاع التيار الكهربائي وآلية إيجاد الحلول اللازمة لإنهاء هذه المشاكل، متطرقا للنتائج التي انتهى إليها الديوان من خلال متابعة مشروعات الكهرباء ونتائج دراسة العقود التي تبرمها الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة.

كما بحث الاجتماع أوجه صرف المخصصات المالية لمواجهة جائحة كورونا والنتائج التي خلص إليها ديوان المحاسبة من خلال مراجعة المصروفات لمواجهة الجائحة والتطرق الى المشاكل والصعوبات التي تواجه محطة سوسة البخارية ما ترتب عنه توقف العمل ونقص مياه الشرب والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الأمر.

كما تم بحث مشروع إعداد الدراسات والتصاميم المزمع التعاقد عليها من قبل جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي المتعلقة بتحديد المسار المقترح لخط أنابيب مشروع مياه اجدابيا – طبرق والتي ستكفل تزويد بلديات المرج، والبيضاء، والقبة، ودرنة، وطبرق، وامساعد بالمياه بقيمة مالية قدرها تسعة عشر مليون وستمائة وخمسون ألف دينار.

وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع مشروع استكمال تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي ومحطات الرفع والمعالجة وشبكة الطرق والإنارة بمنطقة التلوث البيئي في بلدية سلوق بقيمة وقدرها مئة وتسعة وخمسون مليون دينار.

كما بحث الاجتماع الانقسام السائدة بشركة الخطوط الجوية الأفريقية وما ترتب عليه من مساوئ والإضرار بأموالها وتوقف صرف مرتبات موظفيها كيفية تقديم الدعم والإمكانيات اللازمة لجهاز مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية لما يقوم به من أعمال متميزة لضبط ومكافحة الجريمة والحد منها.