ليبيا – قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح إن المفوضية غير جاهزة إجراء الانتخابات بسبب قلة الإمكانيات.

السايح وفي تصريح لبرنامج “البلاد”الذي بث على قناة “ليبيا 218” أمس الخميس أوضح أنه إذا استمر غياب التمويل فإن المفوضية لن تستطيع إجراء أي انتخابات، مبيناً أن المفوضية تمر بأزمة تتمثل في عدم قدرتها على إدارة شؤونها العادية بسبب نقص الأموال.

وتوقع تحقيق مشاركة كبيرة في أي انتخابات مقبلة،مبدياً استغرابه من دعوة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى انتخابات في مارس المقبل وفي نفس الوقت لا يتم تقديم الحد الأدنى من الميزانية للمفوضية.

وقال إن حكومة الوفاق تمارس الضغط على المفوضية منذ 5 سنوات ووصلت مفوضية الانتخابات إلى درجة أنها غير قادرة على إدارة شؤونها العادية.

وأشار إلى أن المفوضية لديها خطط للتنمية لكن غياب التمويل يمنعها من القيام بدورها في توعية الناخبين بالقوانين وشروط الترشح وكافة الأنظمة الانتخابية.

رئيس المفوضية العليا نوّه إلى أن ممارسة الحكومة الحالية تمنع المفوضية من إقامة أي انتخابات في عام 2021،مشيراً إلى أن هذه حكومة الوفاق لن تكون قادرة على دعم أي عملية انتخابية.