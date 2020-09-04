الولايات المتحدة – تراجعت القيمة السوقية لشركة “أبل” الأمريكية أمس بنحو 180 مليار دولار، في ظل مخاوف حيال طول مدة وصعوبة التعافي الاقتصادي، وفقا لما نشرته وكالة “نوفوستي”.

وأنهى سهم “أبل” تعاملات امس على انخفاض نسبته 8.01% عند 120.88 دولار. وبذلك تراجعت القيمة السوقية للشركة إلى 2.067 تريليون دولار، بحسب بيانات موقع “بلومبرغ”.

وكانت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت قد أغلقت أمس على تراجع حاد، مسجلة أسوأ هبوط يومي منذ يونيو الماضي، إذ باع المستثمرون أسهم التكنولوجيا التي كانت تحقق مكاسب كبيرة.

وهبط المؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 2.78%، وأغلق المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” على انخفاض بنسبة 3.51%، وتراجع المؤشر “ناسداك المجمع” بنسبة 4.96%.

المصدر: وكالات