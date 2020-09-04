ليبيا – قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن هناك مشاورات للحفاظ على سيادة ليبيا ودعم الشعب الليبي في مواجهة الإرهاب والتدخلات الخارجية والعسكرية، مؤكدا أن رؤية مصر لم تتغير وتدعم الحل السلمي التوافقي بين الليبيين، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي متوافق على حل الأزمة الليبية عبر مقررات مسار برلين.

شكري وفي مؤتمر صحفي مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل أمس الخميس أشار إلى أن مصر تدعم وقف إطلاق النار وتشكيل مجلس رئاسي جديد والتوزيع العادل للثروة ومتابعة مجلس النواب لعمل الحكومة، لافتاً إلى أن القاهرة حددت خطوط حمراء في سرت والجفرة لوقف إطلاق النار في ليبيا ووقف العمليات العدائية ومشيدا بدور بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للتوصل لحل ليبي ليبي وإجراء انتخابات في البلاد وتشكيل حكومة تضطلع بمسؤولياتها.

وأشار شكري إلى أن مصر تتواصل مع الشركاء الدوليين لتحقيق هذه الرؤية، داعيا المجتمع الدولي لان يظهر جديته وبذل جهد أكبر للدفع بهذه الرؤية وتفعيلها في ليبيا.