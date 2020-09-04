إيطاليا – أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” اليوم إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في أغسطس الماضي للشهر الثالث على التوالي بقيادة الحبوب الخشنة والزيوت النباتية والسكر.

وبلغ متوسط مؤشر “فاو” لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 96.1 نقطة الشهر الماضي، مقابل 94.3 في يوليو الماضي.

وقالت المنظمة، ومقرها روما، في بيان أيضا إن محاصيل الحبوب العالمية لا تزال تتجه نحو تسجيل مستوى قياسي سنوي في 2020.

وصعد مؤشر المنظمة لأسعار الحبوب 1.9% في أغسطس الماضي عن الشهر السابق له، و7% فوق قيمته قبل عام.

وقالت “فاو” إن من بين الحبوب الرئيسية، سجلت أسعار الذرة الرفيعة والشعير والأرز أكبر ارتفاع. وصعدت الذرة أيضا بقوة مدفوعة بمخاوف إزاء إنتاج الولايات المتحدة بعد تلف في المحاصيل مؤخرا في أيوا.

وصعد مؤشر أسعار الزيوت النباتية 5.9% على أساس شهري عائدا ليحوم حول المستويات المسجلة عندما اجتاحت أزمة فيروس كورونا العالم في بداية العام.

وارتفع متوسط أسعار السكر 6.7% عن يوليو الماضي، مما يعكس توقعات بخفض الإنتاج بسبب سوء الأحوال الجوية في الاتحاد الأوروبي وتايلاند. وساعدت قوة الطلب على الواردات في الصين أيضا في زيادة الأسعار.

المصدر: “رويترز”