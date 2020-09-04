ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عادل كرموس إن مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح لا يملك من أعضائه ما يحقق النصاب القانوني لاتخاذ أي قرار خاصة في ظل انقسام المجلس.

كرموس وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس رأى أنه لا صوت في المجلس إلا ما يخرج عن عقيلة صالح ممثلا عن نفسه وبالتالي فإن هذا المجلس لا يمثل إرادة الشعب الليبي في حين الناحية الأخرى في طرابلس وعلى الرغم من عدد الأعضاء إلا أنهم أيضا لا يحققون النصاب القانوني ولم يجدوا اعترافا دوليا.

وأشار عضو مجلس الدولة إلى أنه على المستشار عقيلة صالح أن يسعى إلى لم شتات مجلس النواب قبل أن يعلن عن أي مبادرة للحل في ليبيا حتى يمكن اتخاذ الخطوات القانونية حيال ذلك.