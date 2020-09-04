فرنسا – نقلت مراسلة RT في فرنسا عن مصادر فرنسية قولها إن مجلس الشيوخ الفرنسي سينظم حفلا موسيقيا اليوم الجمعة لدعم لبنان، ووصفوه بأنه حدث نادر في المجلس.

وقالت المصادر إنه “حدث استثنائي في مجلس الشيوخ الذي مرت عشر سنوات على آخر حفلة موسيقية فيه”.

ولفتت المصادر إلى أنه كان مقررا في البداية، إقامة الحفل في الهواء الطلق، لكن رئيس مجلس الشيوخ جيرار لاريشر أعطى الإذن بتنظيمه داخل المجلس.

ويحتفل رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، الجمعة، 4 سبتمبر 2020، في البانثيون، بالذكرى الـ 150 لإعلان الجمهورية حيث سيلقي كلمة قصيرة قرابة الساعة 10:15 ومن المرجح أن يتحدث فيها عن دور فرنسا في القضايا الإقليمية والعالمية.

وكان ماكرون أعلن من بيروت استعداد بلاده لعقد مؤتمر ثان لدعم لبنان في أكتوبر المقبل.

المصدر: RT