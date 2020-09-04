مسؤول أمريكي: يجب إقناع لوكاشينكو بأنه لا يمكن أن يكون رئيسا

مسؤول أمريكي: يجب إقناع لوكاشينكو بأنه لا يمكن أن يكون رئيسا

فيينا – أكد المندوب الأمريكي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، جيمس غيلمور، إنه “يجب إقناع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بأنه لا يمكن أن يكون رئيسا”، حسب تعبيره.

وقال المندوب في تصريح لمجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، نشر أمس إن “ما يجب أن نقوم به الآن هو أن نحاول إقناع لوكاشينكو بأنه لا يمكن أن يكون رئيسا في الظروف الحالية”.

وتابع غيلمور قائلا، إن لوكاشينكو “يعتقد أن انتخابات مزورة مع قمع الشعب لاحقا أمر مقبول”.

يذكر أن بيلاروس تشهد احتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية منذ إعلان فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو فيها يوم 9 أغسطس الماضي.

وأعلنت الدول الغربية، بينها الولايات المتحدة عدم اعترافها بنتائج الانتخابات، التي اعتبرتها “غير حرة وغير نزيهة”. وهددت بفرض عقوبات على بيلاروس.

المصدر: تاس