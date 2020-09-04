مصر – أفادت مصادر مصرفية في مصر، إن البنوك العاملة فى السوق المصرية ستبدأ من منتصف الشهر الجاري بتحصيل أقساط القروض المؤجلة 6 أشهر.

وقالت المصادر لموقع “اليوم السابع”، إنه سيتم خصم الأقساط ابتداء من منتصف سبتمير الجاري من حسابات ورواتب المشاركين فى المبادرة، وذلك بعد انتهاء فترة مبادرة تأجيل الاستحقاقات.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في منتصف مارس الماضي تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب كورونا، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، وإتاحة الحدود الإئتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل، وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.

المصدر: “اليوم السابع”