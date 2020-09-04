مصر – أعلنت وزارة النقل المصرية، أمس استئناف حركة شاحنات بضائع الترانزيت بحرا مع السعودية.

وقالت في بيان إن وزير النقل المصري، الفريق مهندس كامل الوزير، “تابع استئناف حركة شاحنات بضائع الترانزيت على الخط الملاحي سفاجا / ضبا السعودي والتي تمر عبر المملكة العربية السعودية للدول العربية الشقيقة بعد توقفها لعدة اشهر لاتخاذ المملكة لإجراءات احترازية خاصة وإغلاقها للمنافذ البرية والبحرية مع الدول المجاورة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث غادرت السفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 65 شاحنة بضائع بإجمالي وزن 1945 طن خضروات وموالح وفواكه وبضائع عامة متنوعة و55 سائقا”.

وأوضح البيان أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بشأن “حل مشاكل التصدير إلى السعودية والدول العربية الشقيقة حيث قامت وزارة النقل بالتنسيق مع الجانب السعودي واستجاب الجانب السعودي لطلب مراجعة الإجراءات الاحترازية وإصدار تعليمات مناسبة لتسهيل حركة الشاحنات بين الجانبين وفي نفس الوقت ضمان إتباع إجراءات مناسبة تحقق الوقاية من انتشار فيروس كورونا”.

وأشاد وزير النقل “بهذه الإجراءات من قبل السلطات السعودية ووجه بتقديم كافة التسهيلات للحفاظ على استمرارية التصدير عبر ميناء سفاجا البحري لحماية صناعة صادرات الخضروات والفواكه المصرية وتلبية احتياجات الدول العربية الشقيقة من السلع والصادرات المصرية مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا”.

كما “وجه الوزير رئيس وقيادات الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي واتباع كافة التعليمات والقواعد الصادرة من وزارة الصحة والخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا والالتزام بتعقيم الشاحنات الصادرة والواردة عبر الميناء وكذلك تطهير وتعقيم السفينة والأرصفة والمنشآت والوحدات البحرية بالميناء والتزام كافة العاملين بالإجراءات الوقائية”.

المصدر: RT