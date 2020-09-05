السعودية – فقدت شركة “آبل” لقب أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، حيث انخفض سعر أوراقها المالية بنحو 15% في ثلاثة أيام.

وانخفضت أسهم شركة آبل بنسبة 6.05% في 4 سبتمبر إلى 113.57 دولار للسهم الواحد اعتبارا من الساعة 18:25 بتوقيت موسكو، ويتضح هذا من خلال البيانات من التداول في بورصة نيويورك.

وهذا يعني أن القيمة السوقية للشركة قد انخفضت إلى أقل من 2 تريليون دولار، حيث تبلغ الآن حوالي 1.942 تريليون دولار.

ونتيجة لذلك، عادت شركة أبل إلى المركز الثاني في تصنيف الشركات الأكثر قيمة في العالم، بعد أرامكو السعودية ، من حيث القيمة السوقية، والتي تقدر بنحو 7.915 تريليون ريال سعودي، أي ما يعادل 2.11 مليار دولار تقريبا بسعر الصرف الحالي.

وانخفضت أسهم Apple جنبا إلى جنب مع أسهم التكنولوجيا الأخرى، كما تراجع مؤشر “ناسداك” بأكثر من 4%.

وفي 3 سبتمبر، لم تتغير قيمة أسهم أرامكو السعودية حيث كان السعر عند افتتاح وإغلاق التداول في بورصة تداول السعودية 36 دولارا، ولم يكن هناك أي عرض في 4 سبتمبر، حيث أن عطلات المملكة العربية السعودية يومي الجمعة والسبت.

وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال” سيضطر العملاق السعودي إلى مراجعة خطة تطوير أعماله بسبب الانخفاض القوي في أسعار النفط، وعلى وجه الخصوص، ستعلق أرامكو تنفيذ مشروع توسيع مصفاة نفط موتيفا في تكساس (تكلفة المشروع – 6.6 مليار دولار)، وستراجع أيضا الاتفاقية مع شركة “سيمبرا” للطاقة الأمريكية بشأن توريد الغاز الطبيعي المسال (LNG) لمدة 20 عاما في إطار مشروع بورت آرثر، كما أجلت الشركة خططًا للاستثمار في مصافي في الهند وباكستان والصين.

المصدر: موقع “أر بي كا” الإخباري الروسي