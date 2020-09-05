لبنان – أعلن الجيش اللبناني اليوم السبت، توقيف عناصر خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم “داعش” الإرهابي كانت في صدد تنفيذ أعمال أمنية في الداخل اللبناني، ومرتبطة بجريمة كفتون.

وقالت قيادة الجيش في بيان: “تمكنت مديرية المخابرات في الجيش من توقيف عناصر خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي كانت في صدد تنفيذ أعمال أمنية في الداخل اللبناني، وأظهرت التحقيقات أن أمير تلك الخلية هو الإرهابي المتواري عن الأنظار خالد التلاوي الذي استخدمت سيارته من قبل منفذي جريمة كفتون التي وقعت بتاريخ 21 /8 /2020”.

وأضاف البيان أنه “تم توقيف عناصر الخلية الإرهابية في سلسلة عمليات أمنية في منطقتي الشمال والبقاع في تواريخ مختلفة، وتبين أن هؤلاء تلقوا تدريبات عسكرية وجمعوا أسلحة وذخائر حربية تم ضبطها، ونفذوا سرقات عدة بهدف تمويل نشاطات الخلية المذكورة”.

وأكدت قيادة الجيش في بيانها أن “استئصال هذه الخلية يأتي ضمن إطار العمليات الاستباقية والمتابعة الدائمة للتنظيمات والخلايا الإرهابية المرتبطة بها”.

المصدر: RT