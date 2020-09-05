ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع علي السباعي المقرّب من مجالس الشورى الإرهابية وتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي إنّ المقولة الشهيرة “كيف كانت ليبيا قبل القذافي؟” ينبغي أن تضاف لها مقولة أخرى “كيف كانت ليبيا قبل السّراج؟”.

السباعي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنّ المتابعين العقلاء للشأن الليبي اجمعوا على أنّ الفساد والخراب والنهب والسرقة وإذلال الناس والتضييق عليهم وضياع الوطن وذهاب الدولة وهيبتها قد بلغ مبلغًا في عهد “السراج” لم يبلغ مثله قط في تاريخ ليبيا الحديث، وربما حتى القديم.

وأضاف: “فإن خطر لك يومًا من الدهر أن تقيّم الناس وتجعل منهم نبلاء وشلافطية وفق معايير “الخيمة” و”القصر” فتذكّر هذه الحقبة التي عشناها وما نزال نعيشها. ومن لم يعصمه الدِّين فلن تعصمه الخيمة و لا ركّابة ميزران”.