 الصحة اللبنانية: تسجيل 527 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة – صحيفة المرصد الليبية
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لبنان – تواصل إصابات فيروس كورونا في لبنان بتسجيل أرقام مرتفعة، حيث رصدت أمس أكثر من 500 إصابة على أساس يومي، فيما بلغ عدد الوفيات الإجمالي بسبب الفيروس 183.

وأعلنت ​وزارة ​الصحة​ العامة​ في تقريرها اليومي، تسجيل 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 19480 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 525 حالة إصابة بين المقيمين خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، وحالتين بين الوافدين.

ولفتت الوزارة إلى أنها سجلت 4 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 183.

الصحة اللبنانية: تسجيل 527 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة

ولفتت الوزارة إلى أنها أجرت 9099 فحصا مخبريا لكشف الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 2452 فحصا في ​المطار.

المصدر: النشرة