ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب محمد العباني أنّ ترميم اتفاق الصخيرات المتصدّع، سيزيد من تأزّم الوضع السياسي المُتأزّم وإرباك المشهد السياسي أكثر، مشيرًا إلى أنه لا جدوى من التفكير داخل الصندوق.

العباني أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنّ مجلس النواب في اجتماعه المنعقد برئاسة النائب الثاني في بنغازي بتاريخ 2020/01/04، قد قرّر إلغاء ما قرّره في جلسته المنعقدة بتاريخ 2016/01/25 بشأن المصادقة على اتفاق الصخيرات، وعليه فإنّ محاولات البعض لترميم اتفاق الصخيرات المتصدّع، تعدُّ إنتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس النواب.