ليبيا – التقى رئيس اللجنة الاستشارية الطبّية طبرق الدكتور فرج عبد الله الجالي في مدينة بنغازي أمس الجمعة برئيس اللجنة الاستشارية الطبّية العليا الدكتورة فتحية العريبي، وذلك لمتابعة آخر مستجدّات الوضع الوبائي في المدينة.

الجالي أكّد خلال لقائه وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الصحة على دعم مراكز العزل والحجر الصحّي بالإمكانيات اللازمة، حيثُ قدّم لرئيس اللجنة الاستشارية الطبّية العليا الطلبيات المستعجلة لمراكز العزل.

وناقش الاجتماع كلّ الأمور المتعلقة بالأطبّاء والتمريض والطبّية المساعدة والفنيين واللجان التسييرية العاملة بمراكز العزل والحجر الصحي، من بينها المكافآت المالية للعناصر الطبّية في المراكز.