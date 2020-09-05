ليبيا – قال المحلل السياسي عمر المنتصر إنّ نتيجة جسّ النبض بين فائز السراج وفتحي باشاآغا كانت متوقّعة بدون مواجهة.

المنتصر أشار في تصريح لموقع “إرم نيوز” إلى أنّ ما حدث من السراج كان محاولة لفرض سطوته الإدارية، قابلتها مواجهة مضادّة من باشاآغا باستعراض قوّته المسلّحة حتى أثناء عملية التحقيق المعلن عنها.

وأضاف: “كلمة باشاغا بعد جلسة التحقيق، تعطي انطباعًا بأنّها كانت جلسة تحقيق توازنات وتقاسم مصالح، فكلمة باشاآغا المقتضبة حملت عبارات بعيدة عن أسلوب التحقيقات، فأشاد فيها بقوّات بركان الغضب ودورها في حماية ما أسماها الدولة المدنية، كما أنّه لم يتطرّق في حديثه لأسباب إيقافه أو عودته للعمل”.

كما ذكر أنّ باشاآغا لم يوضح أسباب تنازله عن علنية الجلسة كما لم يتطرّق إلى مصير المتظاهرين المختطفين، ولا عن انحيازه للشعب كما كان يردّد في تصريحات سابقة له.