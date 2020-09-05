نيويورك – أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” امس أنها ستعمل على تنسيق شراء وتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن كميات “غير مسبوقة” منها قد تُنتج في العامين المقبلين.

وقالت اليونيسيف إن الأمر يتعلق بـ”أسرع وأكبر عملية على الإطلاق لشراء وتوزيع لقاحات”، في إطار ما يطلق عليها آلية الوصول العالمي للقاحات المضادة لكورونا”، وتعرف اختصاراً بآلية “كوفاكس”.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن لـ 28 شركة لصناعة اللقاحات، مراكز في عشر دول كشفت خططها بهذا الصدد، موضحة أن الفترة بين تطوير وإنتاج اللقاحات قد تمثل “أحد الإنجازات العلمية والتصنيعية الأسرع في التاريخ”.

وأضافت أن إنتاج كميات كبيرة من اللقاحات سيتوقف على عوامل بينها نجاح التجارب السريرية، وإبرام اتفاقيات للشراء المسبق، وتأكيد التمويل، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، وطرق التسجيل.

المصدر : 24Media