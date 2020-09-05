ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إنّه في الوقت الذي يتمُّ فيه الحديث عن وقف فوري لإطلاق النار وخفض التصعيد، وتسوية سياسية قادمة وفق اتفاق الصخيرات ومخرجات مؤتمر برلين تحت رعاية أممية، تستمرُّ تركيا بإرسال الأسلحة والمرتزقة وحتى الإرهابيين، إلى قاعدتي مصراتة وعقبة بن نافع (الوطية) وكل المدن الواقعة تحت سيطرتها.

امغيب اعتبر في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنّ ذلك يعني أنّ تركيا إن لم تجد من يحقّق مصالحها في الواجهة السياسية التي سوف يشكّلها الاتفاق القادم سوف تلجأ إلى أحد خيارين.

وأوضح أنّ الخيار الأول هو التقسيم، وهو ما أشار إليه بيان السفارة الأمريكية في طرابلس في فقرة (الولايات المتحدة الأمريكية ترفض أي محاولة لتقسيم ليبيا) أمّا الخيار الثاني هو الاستمرار في القتال وإشعال حرب فجر ليبيا (2) .

كما أضاف: “وبما أن خيار التقسيم مرفوض محليًا وحتى دوليًا، على الأقل عند الأصدقاء والأشقّاء وعلى رأسهم الشقيقة مصر، فسوف تفرض على الأرجح عقوبات دولية قد تصل إلى حد محاربة الطرف الرافض لما سيتمُّ الإتفاق عليه؛ مما سيعرض حياة المدنيين للخطر في كل المدن التي فيها معسكرات للمرتزقة ومخازن للاسلحة”.

وأكّد على أنه قبل الحديث عن أي عودة للمسار السياسى يجب إلزام تركيا بإخراج المرتزقة والإرهابيين والوقف الفوري لتدفّق السلاح.