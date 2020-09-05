السعودية – وجه المغربي، نور الدين أمرابط، نجم نادي النصر السعودي، رسالة لجماهير فريقه التي انتقدته على خلفية رميه قميص الفريق على الأرض في مباراة الاتحاد.

وكتب الدولي المغربي عبر حسابه في موقع “تويتر”: “جمهور النصر العالمي الغالي، أنا كمنتمي لهذا الكيان الكبير، أحترق عندما أشعر بإصابة، خوفا من عدم التشرف بتمثيل النادي، خصوصا ببطولة آسيا، وهو حلمنا جميعا”.

وأضاف: “لم ولن يصدر مني ما يسيء لحبي الكبير، وكنت بحالة قلق رهيبة، ولا يمثل وضع التيشيرت بالصورة التي قد يتم تداولها بشكل مؤسف”.

وأنهى أمرابط تغريدته قائلا: “أقول لا يمثل إلا من لا يتمنى التوفيق للعالمي.. كل حبي وتقديري لكم”.

وكان أمرابط، طلب أثناء مشاركته أمس الجمعة في مباراة النصر ومضيفه الاتحاد لحساب المرحلة الـ29 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، طلب من مدربه أن يغييره في الدقيقة 90، بعد تعرضه للإصابة، ولكن بعد استبداله، قام النجم المغربي بتصرف غريب أثار حفيظة جماهير فريقه، بعد أن ألقى بغضب قميص الفريق على الأرض بالقرب من دكة البدلاء.

المصدر: RT