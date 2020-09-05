مصر – أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، تقريرا يستعرض نتائج مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر أغسطس الماضي، وعرض التطورات الأخيرة والنتائج الحديثة للمؤشر الكلي.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، إن بيانات مؤشر مدراء المشتريات لشهر أغسطس أشارت إلى نمو النشاط والطلب في القطاع الخاص غير المنتج للنفط للشهر الثاني علي التوالي، مما انعكس علي النتائج الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس 2020.

ولفتت إلى ارتفاع المؤشر الرئيسي بحوالي 20 نقطة عن أدني مستوياته في شهر أبريل أثناء ذروة جائحة فيروس كورونا.

كذلك أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية إلى أن معدلات نمو الاستهلاك الخاص ارتفعت خلال الربع الثالث من العام المالي 2019-2020 لتسجل 5.3% مقارنة بمعدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي 2018-2019، لتعكس بوادر التعافي الاقتصادي في مصر.

وفيما يتعلق بمعدل التضخم، أوضح التقرير تراجع معدل التضخم العام في شهر يوليو 2020 ليسجل 4.2%.

ومن المتوقع، أن يرتفع معدل التضخم بشكل طفيف خلال شهري أغسطس وسبتمبر تزامنا مع موسم المدارس والجامعات وبداية السنة الدراسية.

المصدر: “اليوم السابع”