إيطاليا – شهدت الملاعب الأوروبية، أمس إقامة 8 مباريات ضمن اليوم الثاني لمنافسات الجولة الأولى من النسخة الثانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ومن أهم المواجهات التي جرت في اليوم الثاني ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة القارية الجديدة، لقاء المنتخب الإيطالي نظيره البوسني، الذي انتهى بتعادل مخيب للآمال “للأزوري” في عقر داره أمام (1-1)، على ملعب “أرتيميو فرانكي (فلورنسا)” بمدينة فيورنتينا الإيطالية.

بينما استهل المنتخب الهولندي مشواره في المسابقة، بفوز ثمين على ضيفه البولندي بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما، على “يوهان كرويف أرينا” في العاصمة أمستردام.

وتصدرت هولندا قائمة المجموعة الأولى ضمن المستوى الأول (A1) لدوري الأمم الأوروبية، برصيد ثلاث نقاط، متقدمة بفارق نقطتين على إيطاليا والبوسنة، ومن ثم بولندا في المركز الرابع الأخير من دون نقاط.

وفيما يلي أهداف مباريات اليوم الأول للبطولة:

المجموعة الأولى ضمن المستوى الأول (A1):

– إيطاليا – البوسنة والهرسك (1-1)

– هولندا – بولندا (1-0)

المجموعة الأولى ضمن المستوى الثاني (B1):

– النرويج – النمسا (1-2)

– رومانيا – إيرلندا الشمالية (1-1)

المجموعة الثانية ضمن المستوى الثاني (B2):

– سلوفاكيا – التشيك (1-3)

– إسكتلندا – إسرائيل (1-1)

المجموعة الرابعة ضمن المستوى الثالث (C4):

– ليتوانيا – كازاخستان (0-2)

– بيلاروس – ألبانيا (0-2).

المصدر: RT