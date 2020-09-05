الولايات المتحدة – كشف الممثل الأمريكي دواين جونسون الشهير بـ”ذا روك” أن “عائلته بأكملها” أثبتت إصابتها بفيروس كورونا.

وأعلن الممثل البالغ من العمر 48 عاما عن الخبر أمس قائلا إن زوجته لورين هاشيان (35 عاما)، وابنتيهما، تيانا (عامان)، وياسمين (أربع سنوات)، ثبتت إصابتهم بـ”كوفيد-19″، لكنهم في المرحلة النهائية من العدوى، ما يعني أن المرض “لم يعد معديا”.

وأصدر جونسون الإعلان عبر مقطع فيديو على حسابه على “إنستغرام” لمتابعيه البالغين 196 مليونا عبر التطبيق، واصفا التشخيص بأنه “واحد من أكثر الأشياء تحديا وصعوبة” التي واجهها مع عائلته على الإطلاق.

وقال خلال الإعلان: “أولويتي الأولى هي حماية عائلتي وأحبائي دائما … أتمنى لو كنت أنا فقط من جاءت نتيجة اختباره إيجابية”. وأشار إلى أنه وعائلته يتلقون العلاج حاليا للتعافي، موضحا أنه لم يظهر أية أعراض للمرض، بينما ظهرت على ابنتيه أعراض لالتهاب في الحلق لبضعة أيام، ولكن بشكل عام لم تظهر عليهما أي أعراض بعد ذلك.

وكشف الممثل الأمريكي أنه وعائلته أصيبوا بـ”كوفيد-19″ بسبب الالتقاء ببعض الأصدقاء المقربين الذين كانوا حاملين للعدوى.

وحث جونسون الناس على البقاء حذرين، من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل ارتداء أقنعة الوجه الطبية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، ونصح متابعيه قائلا: “عزز مناعتك بمضادات الأكسدة والفيتامينات وأشياء من هذا القبيل”.

المصدر: ديلي ميل