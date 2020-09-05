ليبيا – قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إنّ دور إيطاليا في ليبيا يكمن في تعزيز العملية السياسية للتوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

دي مايو أضاف في تصريحات له وفقًا لوكالة “نوفا” الإيطالية: “اتُّهمت إيطاليا كثيرًا بأنها غامضة؛ لأنها تحدّثت إلى جميع الأطراف”، موضّحًا أنّ بلاده قامت دائمًا بتنمية الحوار مع الجميع.

وتابع أنّ الهدنة التي أعلنها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ورئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح هي خطوة أساسية إلى الأمام.

وأكّد وزير الخارجية الإيطالي على أنّه بالنسبة لإيطاليا هناك “قرب كامل” من ليبيا، وذلك على خلفية الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد -19).

ولفت إلى أنّ السلطات الإيطالية ستزوّد ليبيا بكل ما تحتاجه لمحاربة الفيروس، متذكّرًا كيف أرسلت طرابلس أطبّاء إلى إيطاليا في أسوأ لحظة من أزمتها.