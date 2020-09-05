فرنسا – أعلن نادي باريس سان جيرمان، بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت، أنه تعاقد مع حارس مرمى إشبيلية، الإسباني سيرجيو ريكو، بعقد دائم لمدة أربعة أعوام.

وقال النادي المنتمي للعاصمة الفرنسية في بيان “يود النادي أن يقدم التهنئة لسيرجيو وأن يتمني له كل النجاح والتوفيق عندما يواصل مسيرته مع الأحمر والأزرق”.

وكان ريكو (27 عاما)، انضم إلى سان جيرمان على سبيل الإعارة لموسم واحد في سبتمبر من العام الماضي، وشارك معه في عشر مباريات في جميع المنافسات، وساعد الفريق في الفوز بألقاب الدوري المحلي، وكأس فرنسا، وكأس الرابطة، إضافة إلى الصعود لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وخاض ريكو مباراة دولية واحدة مع منتخب إسبانيا، كما شارك في 170 مباراة مع إشبيلية في جميع المسابقات، وتوج معه بلقبين في مسابقة الدوري الأوروبي.

المصدر: رويترز