ليبيا – احتج عدد من المواطنين في وسط طبرق بوقت متأخر من مساء الجمعة بإغلاق الطريق بالإطارات وإضرام النار فيها قبل أن تتدخل سيارات المطافئ لإخمادها .

وعبّر المتظاهرون وهم من سكان حي ” جبيلة النور ” عن غضبهم من الدولة مطالبين برحيل جميع السلطات شرقًا وغربًا ، وذلك لفيضان مياه المجاري عليهم وتردي المعيشة وقد أغلقوا الطريق العام المار من منطقتهم في اتجاه وسط المدينة .

وكانت المجاري قد طفت على الطريق العام منذ عدة أيام في محيط المنطقة وخاصة أسفل الجسر ما أدى لانتشار البعوض وروائح كريهة ودفع المواطنين للخروج الى الشارع .

وتعاني مدينة طبرق منذ عقود من مشكلة تصريف مياه مجاري الصرف الصحي وقد تفاقمت هذه الأزمة مؤخرًا بعد سد ممرات تصريف كانت تنتهي عند البحر .

المرصد – متابعات