عبق سحر سفيرة لبنان إلى النجوم السيدة فيروز يفوح حتى في الصين!

عبق سحر سفيرة لبنان إلى النجوم السيدة فيروز يفوح حتى في الصين!

السعودية – وصل سحر ووهج سفيرة لبنان إلى النجوم، المطربة الكبيرة السيدة فيروز إلى الصين البعيدة، التي غزت العالم ببضائعها وحريرها وهواتفها، لكنها احتاجت رغم ذلك لسحر أنغام فيروز لتترنم بها.

وكشف السفير الصيني في المملكة العربية السعودية اليوم، عبر حسابه في “تويتر”، عن “استعارة” بلاده لألحان المطربة اللبنانية الكبيرة فيروز من اجل التمتع بحلاوة روحها وأصالة نغماتها.

ونشر السفير الصيني في بلاد الحرمين، رابطاً لأغنية صينية لحنها مأخوذ من أغنية السيدة فيروز “آخر أيام الصيفيّة” التي قدمتها ضمن مسرحية “ميس الريم” عام 1975.

وكتب مغردا بالعربية:”أستمتع بلحن فيروز من الفنانة الصينية جو مينغ ينغ، الذي تم تأليفه وتسجيله في بيروت في ثمانينيات القرن الماضي. هل تعرف اسم الأغنية؟”.

ولم يقتصر انتشار فن فيروز وألحان أغانيها على الصين، بل غزت العالم فاقتبس كثير من المغنين العالميين ألحانها ومنهم المغني الفرنسي جان فرانسوا ميشيل الذي اقتبس لحن أغنية “حبيتك بالصيف” للأخوين رحباني التي غنتها فيروز عام 1971 في مسرحية “يعيش يعيش”.

كما أدّت المغنية اليابانية ناو كوياسو أغنية “نسّم علينا الهوى”.

وغنى الفنان الإيطالي تينو فافاتزا في إحدى حفلاته أغنية “أعطني الناي”، مؤديا الأغنية بطريقة أوبرالية.

المصدر:”النهار”