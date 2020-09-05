كوريا ش – أفاد مركز أبحاث أمريكي أن صور الأقمار الصناعية لحوض بناء السفن في كوريا الشمالية أمس أظهرت نشاطا يشير إلى استعدادات لاختبار صاروخ باليستي متوسط المدى تطلقه غواصات.

وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن الصور التي نشرها على موقعه على الإنترنت لحوض بناء السفن في كوريا الشمالية “Sinpo”، أظهرت عدة سفن داخل حوض قوارب آمن، أحدها يشبه السفن التي كانت تستخدم في السابق لسحب منصة تجريبية غاطسة.

وأضافت أن النشاط “يوحي، لكنه ليس قاطعا، بالاستعدادات لاختبار قادم لغواصة تطلق الصاروخ الباليستي “بوكوكسونغ -3”.

وكانت كوريا الشمالية قد أكدت في أكتوبر 2019 أنها اختبرت بنجاح صاروخ “Pukguksong-3″، وهو صاروخ باليستي جديد تطلقه الغواصات (SLBM) من البحر كجزء من جهود احتواء التهديدات الخارجية وتعزيز الدفاع عن النفس.

واعتبر المحللون أن هذا الإطلاق هو الأكثر استفزازا من قبل كوريا الشمالية منذ أن دخلت في حوار مع الولايات المتحدة بشأن أسلحتها النووية وبرامجها الصاروخية في 2018.

وأوقفت كوريا الشمالية التجارب الصاروخية والنووية بعيدة المدى منذ عام 2017، لكن الجهود التي قادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقناعها بالتخلي عن برامجها النووية والصاروخية لم تحقق الكثير.

المصدر: رويترز