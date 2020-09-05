واشنطن – أكد مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي روبرت أوبراين، امس إن الصين تمتلك أكبر برنامج للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مقارنة مع دول أخرى.

وفي حديثه للصحفيين، قال أوبراين: “نحن نعلم أن الصينيين لعبوا أكثر الأدوار نشاطا” بهذا الصدد.

وأضاف أن بلاده أوضحت للصينيين ولجهات أخرى يُزعم أنها تخطط للتدخل في الانتخابات بأن “محاولات التدخل في الانتخابات الأمريكية ستقابل بعواقب استثنائية”.

وفي الشهر المنصرم، اتهمت الاستخبارات الأمريكية الصين وإيران بأنهما تحاولان التدخل في الانتخابات الأمريكية من أجل منع إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب لمنصب الرئاسة.

ووجه رئيس جهاز مكافحة التجسس الأمريكي اتهامات لروسيا أيضا، بأنها تسعى “للإساءة إلى سمعة” المرشح الديمقراطي جو بايدن.

المصدر: وكالات