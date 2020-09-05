البرتغال – أفادت تقارير صحفية بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيغيب عن مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الكرواتي، اليوم السبت، ضمن الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

وذكر موقع “توتو ميركاتو” أن المدير الفني للمنتخب البرتغالي، فرناندو سانتوس، قرر استبعاد نجمه كريستيانو رونالدو، من قائمة “أبطال أوروبا”، بسبب التهاب يعاني منه الدون، في قدمه اليمنى.

وكشفت تقارير صحفية، أن الإصابة التي تعرض لها النجم البرتغالي، كانت بسبب “لدغة نحلة” في إصابة إصبع قدمه.

وقال سانتوس في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي “لدي بعض الشكوك، رونالدو تدرب بشكل جيد يومي الاثنين والثلاثاء، ويوم الأربعاء ظهر وهو يعاني من ألم في قدمه”.

وأضاف “بعد الغداء، أصبحت قدم رونالدو حمراء للغاية، أدركنا أنها لم تكن بسيطة، لكنها ستكون عدوى في القدم وتمت معالجته بالمضادات الحيوية”.

ونوه إلى أن: “طبيب الأمراض الجلدية شاهده، أشك في أنه سيكون على ما يرام بنسبة 100% اليوم، إنه ليس نوع الإصابة التي يمكن أن نقول أنها ستزول بعد يومين”.

وكان عشاق رونالدو الهداف التاريخي لمنتخب “برازيليي أوروبا” برصيد 99 هدفا، بانتظار وصوله اليوم إلى هدفه الرقم اليوبيلي 100، في مباراته أمام كرواتيا، ليصبح ثاني لاعب في التاريخ يحقق هذا الإنجاز، بعد الهداف التاريخي على مستوى المنتخبات، المهاجم الإيراني علي دائي، الذي سجل 109 هدفا لبلاده خلال مسيرته الاحترافية.

يذكر أن منتخب البرتغال أحرز لقب بطل النسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وسيلعب في النسخة الثانية الحالية ضمن منافسات المجموعة الثالثة للمستوى الأول، التي تضم كلا من فرنسا وكرواتيا والسويد.

المصدر: وكالات