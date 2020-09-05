الولايات المتحدة – تباطأ نمو الوظائف الأمريكية مجددا في أغسطس الماضي، مع نفاد المساعدات المالية المقدمة من الحكومة الأمريكية، مما يهدد تعافي الاقتصاد من الركود الناجم عن كوفيد-19.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية الأسبوعي للوظائف، امس أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 1.371 مليون في الشهر الماضي، بعد أن ارتفعت 1.734 مليون في يوليو الماضي.

وانخفض معدل البطالة الشهر الماضي إلى 8.4% من 10.2% في يوليو الماضي. وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا إضافة 1.4 مليون وظيفة.

وتعلن شركات تتراوح من قطاعات النقل إلى الصناعات التحويلية عن خفض وظائف أو الاستغناء المؤقت عن عاملين، مما يفرض ضغوطا على البيت الأبيض والكونغرس لاستئناف مفاوضات متعثرة بشأن حزمة مالية أخرى للقطاعات الاقتصادية المتعثرة.

المصدر: “رويترز”