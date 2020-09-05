الولايات المتحدة – تشهد أسواق المال هدوءا حذرا في التعاملات المبكرة، امس انتظارا لبيانات الوظائف الأمريكية عن شهر أغسطس/آب من المقرر ان تصدر ي وقت لاحق اليوم، وهي أهم مؤشر على اتجاهات أكبر اقتصاد في العالم.

واستقرت أسواق السلع مع ميل لارتفاع محدودة في أسعار النفط والذهب، كبح مكاسبهما ارتفاع طفيف أيضا للدولار، بتواز نادر بين السلع والعملة الأمريكية، في مؤشر على حالة الترقب في الأسواق لتقرير الوظائف الأمريكية.

وفي الغالب، تتحرك أسعار النفط والذهب بشكل مخالف لحركة الدولار.

وبحلول الساعة 7:55 ت.غ، كانت عقود خام برنت القياسي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني تتداول عند 44.30 دولار للبرميل، بزيادة 21 سنتا أو بنسبة 0.48 بالمئة عن إغلاقه في الجلسة السابقة.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم اكتوبر/تشرين الأول بمقدار 22 سنتا او بنسبة 0.58 بالمئة إلى 41.59 دولار للبرميل.

وارتفع اسعار الذهب في المعاملات الفورية بنحو 6.26 دولار أو بنسبة 0.32 بالمئة ليتداول عند 1937.17 دولار للأوقية.

وزاد المعدن الأصفر في العقود الآجلة بمقدار 5.35 دولار او بنسبة 0.28 بالمئة الى 1943.15 دولار للأوقية.

وقلص مكاسب النفط والذهب ارتفاع في مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.07 بالمئة إلى 92.8.

في المقابل، تراجعت أسواق الأسهم في التعاملات المبكر، مقتفية أثر “وول ستيرت”، التي أغلقت على هبوط حاد، الخميس، تحت ضغوط عمليات بيع واسعة لأسهم التكنولوجيا لجني الأرباح.

وشهدت أسهم شركات التكنولوجيا ارتفاعات قياسية على مدى جلسات سابقة متتالية.

وفتحت الأسهم الأوروبية تعاملات الجمعة على تراجع، مع استمرار الاضطراب الذي أحدثته مبيعات أسهم التكنولوجيا، الأداء القوي لأسهم البنوك عقب الكشف عن محادثات اندماج محتملة بين بنكي بانكيا وكايكسا بنك الإسبانيين.

وان تمت الصفقة، سنتج عنها أكبر كيان مصرفي في إسبانيا.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة في التعاملات المبكرة بعد أن شهد، الخميس، أسوأ جلسة في أكثر من شهر.

وفي بورصة طوكيو، أغلقت الأسهم اليابانية تعاملات الجمعة على تراجع، بدفع من المبيعات الواسعة في أسهم التكنولوجيا في “وول ستريت”.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي، الذي يتكون من 225 سهما قياديا، منخفضا 1.1 بالمئة إلى 23205.43 نقطة.

الأناضول