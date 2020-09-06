إسبانيا – علق المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لويس إنريكي، على أزمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة، وشدد على أن “البارسا” فوق الجميع.

وقال إنريكي، الذي سبق له الإشراف على تدريب برشلونة بين العامين 2014 و2017، تعليقا على الأزمة التي تسبب فيها ميسي بعد إعلانه رغبته في الرحيل عن الفريق الكتالوني: “هذا موضوع حساس للغاية. الفريق فوق الجميع. تأسس برشلونة عام 1899، وهو أحد أفضل الأندية في العالم، والذي دائما ما يتوج بالألقاب”.

وأضاف: “ليو ميسي جعل برشلونة ينمو بشكل كبير. أتمنى أن تستمر علاقتهما على هذا النحو، عاجلا أم آجلا سيرحل عن برشلونة. يجب أن يكون الطرفان ممتنين لبعضهما البعض. سيكون من الرائع لو كان كل شيء أكثر ودية بين الطرفين”.

وأكمل المدرب الإسباني: “برشلونة سيستمر في الفوز بالألقاب بدون ميسي. الشيء نفسه ينطبق على ليو (ميسي)، سيبقى في حالة جيدة لسنوات عديدة أخرى إذا رحل عن برشلونة يوما ما”.

وتفجرت خلال الأيام القليلة الماضية أزمة بين ميسي وبرشلونة، بعدما طالب “البرغوث” بالرحيل، لكن إدارة الفريق الكتالوني تمسكت به، مما دفعه للتراجع ليقرر استكمال مسيرته مع الفريق الذي نشأ وترعرع فيه.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب إسبانيا بقيادة إنريكي، يستعد لخوض مواجهة قوية مساء اليوم الأحد ضد أوكرانيا، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

المصدر: ua-football.com