ليبيا – قال عضو البرلمان الأوروبي كوستاس مافريدس إنّ البرلمان سيطالب بفرض عقوبات على تركيا بسبب أنشطتها في شرق المتوسّط، مشيرًا إلى أنّ عدم التوصّل لقرار موحّد ضدّ نظام الرئيس رجب طيّب أردوغان سيضرُّ الاتحاد الأوروبي.

مافريدس وفي حوار مع قناة “سكاي نيوز عربية” اليوم الأحد ذكر أنّ البرلمان الأوروبي سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة النظر في ما يحصل في المنطقة، بهدف التوصّل إلى قرار بشأن الاعتداءات التركية في شرق المتوسّط.

وأضاف: “ستجتمع كلّ الدول الأعضاء في مناقشة بهدف التوصل إلى قرار بشأن الاعتداءات التركية في شرق المتوسّط وفي المنطقة برمّتها”.

وتابع النائب الأوروبي: “في رأيي، هذا القرار سيدين كلَّ الأعمال العدائية التركية، وسنطالب على الأقلّ من خلال المجلس الأوروبي تقرير عقوبات اقتصادية ضدَّ تركيا”

وكشف كوستاس: “للأسف لا يوجد أيُّ موقف موحّد حتى الآن، لأنّ ذلك سيتسغرق الكثير من الجهود لنتمكّن من الحصول على قرار موحّد ضدّ تركيا. لكن إن لم نتمكّن من الحصول على هذا القرار ضدّ نظام أردوغان، فأكبر خاسر هو الاتحاد الأوروبي وليس فقط الدول الأعضاء”.

وشدد بالقول: “هذه مسألة أوروبية علينا إيجاد حلّ لها. على الاتحاد الأوروبي أن يقرّر دوره الجيوسياسي في المتوسط”.

وفيما يتعلّق بالعقوبات الموضوعة على طاولة النقاش، أبرز عضو البرلمان الأوروبي: “هناك عقوبتان: أولًا بإمكاننا ممارسة بعض الضغوط على التجارة التركية، ثانيًا اتخاذ تدابير حازمة ضدّ المصارف التركية”.